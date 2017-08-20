В Красноярске откачивают воду в домах после подтопления сильным ливнем

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС откачивают воду в домах после подтопления сильным ливнем. Всего в городе пять таких участков, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по региону.

"Из-за обильных осадков произошло частичное подтопление пяти участков придомовых территорий и участков дорог в Железнодорожном районе краевого центра. Сотрудники МЧС откачивают воду в домах на улице Партизана Железняка, Рабочей, Невской и на улице Космонавтов. Сотрудники пожарно-спасательных частей по охране районов города принимают активное участие в устранении последствий проливного дождя. Откачка воды проводится с помощью пожарных насосных станций", - сказали в ведомстве.

В устранении последствий проливного дождя задействованы девять единиц техники. На данный момент ситуация в городе стабилизируется, но все оперативные службы Красноярска продолжают работу в усиленном режиме. На подтопленных участках дорог дежурят экипажи ГИБДД, организован объезд.

Ранее сообщалось, что сильный затяжной ливень подтопил в воскресенье низины в городе Красноярске. По данным ГУ МВД, в связи с ухудшением погодных условий в городе осложнилась ситуация на дорогах - водителям рекомендовано не пользоваться автомобилями. Участковые уполномоченные проводят поквартирный обход домов с целью выявления одиноких и престарелых граждан. Для предупреждения фактов мародерства и оказания помощи пострадавшим из-за стихии в районах подтопления дополнительно задействовано около 100 сотрудников полиции.