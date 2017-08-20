В Красноярске откачивают воду в домах после подтопления сильным ливнем

Десятки тысяч человек приняли участие в марше против ненависти и расизма в БостонеМеждународная панорама 20 августа, 9:47
На руднике "Мир" для продолжения спасательных работ осуществят направленные взрывыПроисшествия 20 августа, 9:31
Делом о нападении мужчины с ножом в Сургуте займется Главное следственное управление СКПроисшествия 20 августа, 9:23
Морозов: чемпионат МХЛ начнется 2 сентября матчем победителей последних сезоновСпорт 20 августа, 9:07
Четверо пострадавших при нападении в Сургуте остаются в тяжелом состоянииПроисшествия 20 августа, 9:01
СМИ: машинист сошедшего с рельсов поезда в Индии не знал о ремонте на путяхПроисшествия 20 августа, 8:04
Восемь пар из РФ вышли в финал в категории "салонное танго" на чемпионате мира в АргентинеСпорт 20 августа, 7:50
Американец Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира по боксуСпорт 20 августа, 6:44
Солнечно и до 32 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 20 августа, 6:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС откачивают воду в домах после подтопления сильным ливнем. Всего в городе пять таких участков, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по региону.
"Из-за обильных осадков произошло частичное подтопление пяти участков придомовых территорий и участков дорог в Железнодорожном районе краевого центра. Сотрудники МЧС откачивают воду в домах на улице Партизана Железняка, Рабочей, Невской и на улице Космонавтов. Сотрудники пожарно-спасательных частей по охране районов города принимают активное участие в устранении последствий проливного дождя. Откачка воды проводится с помощью пожарных насосных станций", - сказали в ведомстве.
В устранении последствий проливного дождя задействованы девять единиц техники. На данный момент ситуация в городе стабилизируется, но все оперативные службы Красноярска продолжают работу в усиленном режиме. На подтопленных участках дорог дежурят экипажи ГИБДД, организован объезд.
Ранее сообщалось, что сильный затяжной ливень подтопил в воскресенье низины в городе Красноярске. По данным ГУ МВД, в связи с ухудшением погодных условий в городе осложнилась ситуация на дорогах - водителям рекомендовано не пользоваться автомобилями. Участковые уполномоченные проводят поквартирный обход домов с целью выявления одиноких и престарелых граждан. Для предупреждения фактов мародерства и оказания помощи пострадавшим из-за стихии в районах подтопления дополнительно задействовано около 100 сотрудников полиции.