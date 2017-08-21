Взрывные работы для поисково-спасательной операции на руднике "Мир" не дали результата

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ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Взрывные работы, проведенные в воскресенье на руднике "Мир" для обеспечения безопасности поисково-спасательных работ, не дали результата. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании "Алроса", которой принадлежит рудник.
"Предпринятые вчера [20 августа] попытки по управляемому спуску воды из карьера в рудник с помощью ряда узконаправленных взрывов для расширения прорана между карьером и шахтой результатов не принесли. По-прежнему существует угроза подтопления насосных агрегатов на горизонте -210, а также выхода из строя систем энергоснабжения, освещения и вентиляции в случае одномоментной разгрузки карьера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа спасателей в руднике в понедельник остановлена из соображений безопасности. При этом работы по организации управляемого спуска воды с помощью направленных взрывов продолжатся.
"Осуществленные расчеты позволяют гарантировать безопасность взрывных работ для жизни находящихся под землей горняков. На время ведения работ на поверхности карьера "Мир" весь персонал, участвующий в поисково-спасательной операции, выведен из шахты", - сообщает пресс-служба.
Ранее сообщалось, что в воскресенье из-за угрозы затопления рудника было принято решение провести серию узконаправленных взрывов для спуска воды из карьера.
Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты, где в момент происшествия находился 151 человек. В тот же день были эвакуированы 142 человека, на следующий день из рудника выбрался еще один работник. Судьба восьми горняков остается неизвестной.
Рудник "Мир" разрабатывает Мирнинский горно-обогатительный комбинат, старейшее предприятие "Алросы". До 2001 года месторождение разрабатывалось открытым способом. Мощность рудника составляет 1 млн тонн руды в год, объем добычи в прошлом году составил 3,19 млн карат. На долю рудника приходится примерно 11% годовой добычи "Алросы".