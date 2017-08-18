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МЧС: угроза обрушения воды сохраняется на руднике "Мир"

Общество Безопасная жизнь
18 августа, 9:38 UTC+3 ТАСС

В МЧС отметили, что "обеспечить безопасность горноспасателей и шахтеров возможно через управляемый спуск воды"

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ТАСС, 18 августа. Угроза внезапного обрушения воды сохраняется на руднике "Мир" в Якутии, где 4 августа произошла авария. Администрация рудника рассматривает экстренные меры для обеспечения безопасности поисково-спасательных работ, сообщила в пятницу пресс-служба Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

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"На аварийном объекте сохраняется угроза внезапного обрушения воды, которая вновь скапливается в карьере, в горные выработки, где идут поиски. Обеспечить безопасность горноспасателей и шахтеров возможно через управляемый спуск воды. Специалисты готовят ряд альтернативных вариантов решения этой проблемы, в том числе предусматривается организация локально направленных взрывных работ", - говорится в сообщении.

Объем поступления воды составляет 1,2 тыс. куб. м в час. Специалисты ежечасно контролируют динамику водопритока, чтобы своевременно выявить риски и принять решения, обеспечивающие максимально безопасную работу спасателей под землей.

Горноспасатели говорят, что вода остается самой большой преградой для более динамичного продвижения по горным выработкам. Все остальные показатели, крайне важные для работы, газовая атмосфера и вентиляционный режим - в норме. За минувшие сутки спасателям удалось продвинуться на 90 м, при этом пришлось удалить с пути более 1,6 тыс. куб. м горной массы.

Поисково-спасательные работы на руднике "Мир" ведутся круглосуточно и будут продолжаться до тех пор, пока позволяют горные условия.

Авария на руднике произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты, где находился 151 человек. В тот же день были эвакуированы 142 человека, на следующий день из рудника выбрался еще один работник. Судьба восьми горняков остается неизвестной.

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Авария на руднике "Мир" в Якутии
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