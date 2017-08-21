Более 1,2 тыс. человек остаются без света из-за пожара в центре Ростова

ТАСС, 21 августа. Свыше 1,2 тыс. человек остаются без электроснабжения в районе пожаре в центре Ростова-на-Дону, сообщила ТАСС пресс-секретарь "Донэнерго" Анна Ларченко.

"Из-за пожара пришлось отключить две трансформаторные подстанции, которые находятся в районе возгорания. От одной из них запитаны 350 жителей домов, от другой - 858. Таким образом от электроснабжения сейчас отключены 1208 человек",- сказала Ларченко.

Она уточнила, что энергоснабжение будет восстановлено, как только пожарные МЧС локализуют все участки возгорания, ранее это делать небезопасно.

В центре Ростова-на-Дону горят около 30 частных домов на общей площади около 10 тыс. квадратных метров. О жертвах сообщений не поступало. Медицинская помощь потребовалась 27 пострадавшим. Введен режим чрезвычайной ситуации, спасатели эвакуировали более 650 человек из ближайших домов.