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В результате пожара в Ростове-на-Дону пострадали 36 человек

Происшествия
21 августа, 19:54 UTC+3 МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Семь человек госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения в состоянии средней степени тяжести, еще 29 пострадавшим помощь оказана амбулаторно

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Число пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону достигло 36 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном центре медицины катастроф.

"По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 36 человек. Семь из них госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения в состоянии средней степени тяжести. Еще 29 пострадавшим помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщила на заседании оперативного штаба министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, "после пожара в Ростове-на-Дону к медикам обратились 36 человек, четверо госпитализированы", - сказала Быковская.

Ранее представитель городской больницы скорой медицинской помощи сообщал, что пострадали около 30 человек, госпитализированы были восемь из них, в том числе один сотрудник МЧС с черно-мозговой травмой и трое полицейских с отравлением угарным газом.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону произошел в понедельник днем. От огня пострадали 25 частных домов. В пресс-службе Южного регионального центра МЧС России утверждали, что "огонь охватил около 30 домов, эвакуированы 560 человек". В 18:53 мск огонь локализован на всей площади - около 10 тыс. кв. м.

Возгорание тушили при помощи вертолетов МЧС, Росгвардии и Минобороны. Из-за пожара в городе введен режим чрезвычайной ситуации.

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