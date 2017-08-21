В результате пожара в Ростове-на-Дону пострадали 36 человек

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Число пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону достигло 36 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном центре медицины катастроф.

"По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 36 человек. Семь из них госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения в состоянии средней степени тяжести. Еще 29 пострадавшим помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила на заседании оперативного штаба министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, "после пожара в Ростове-на-Дону к медикам обратились 36 человек, четверо госпитализированы", - сказала Быковская.

Ранее представитель городской больницы скорой медицинской помощи сообщал, что пострадали около 30 человек, госпитализированы были восемь из них, в том числе один сотрудник МЧС с черно-мозговой травмой и трое полицейских с отравлением угарным газом.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону произошел в понедельник днем. От огня пострадали 25 частных домов. В пресс-службе Южного регионального центра МЧС России утверждали, что "огонь охватил около 30 домов, эвакуированы 560 человек". В 18:53 мск огонь локализован на всей площади - около 10 тыс. кв. м.

Возгорание тушили при помощи вертолетов МЧС, Росгвардии и Минобороны. Из-за пожара в городе введен режим чрезвычайной ситуации.