Площадь природных пожаров на Дальнем Востоке за сутки увеличилась на 11,8 тыс. га

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Площадь природных пожаров на Дальнем Востоке продолжает расти, она увеличилась за сутки еще на 11,8 тыс. га. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

"В минувшие сутки на Дальнем Востоке ликвидировали четыре лесных пожара: по два в Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае. Возник один новый лесной пожар. Площадь пожаров за сутки увеличилась на 11,8 тыс. га. Основное увеличение пришлось на пожары, зарегистрированные в труднодоступной и отдаленной местности Республики Саха (Якутия)", - сообщила пресс-служба.

По последним данным, в Республике Саха (Якутия) на тушении лесных пожаров работают 356 человек, задействовано 19 единиц тяжелой и лесопожарной техники.

"На территории республики зарегистрированы восемь лесных пожаров на общей площади 44,1 тыс. га, из которых три крупных пожара на площади 37,9 тыс. га локализированы. На крайне удаленных и ненаселенных землях республики действуют 71 пожар грозового происхождения на общей площади 900 тыс. га, из них лесной - 305 тыс. га, в отношении которых принято решение не тушить", - отметили в республиканском департаменте по лесным отношениям.

Между тем, в ближайшие дни высокая пожарная опасность прогнозируется еще в двух регионах Дальнего Востока - на территории Томаринского и Углегорского районов Сахалинской области и в континентальной части Северо-Эвенского городского округа Магаданской области. Населению рекомендовано воздержаться от разжигания открытого огня в лесах, профильным министерствам и ведомствам необходимо усилить контроль пожарной обстановки.

Всего на данный момент в Дальневосточном округе действуют 88 очагов природных пожаров в Республике Саха (Якутия), в Хабаровском крае, в Магаданской области и в Приморье. С начала пожароопасного периода зарегистрировано 1 тыс. 872 лесных пожара на площади более 2,1 млн га.