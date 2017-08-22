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Защита главы компании "Настюша" Пинкевича обжаловала его арест

Происшествия
22 августа, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Пинкевич был заключен под стражу 19 августа в связи с задержкой строительства жилых кварталов ЖК Царицыно

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Защита главы группы компаний "Настюша" - крупнейшего в столице хлебопроизводителя - Игоря Пинкевича, подозреваемого в мошенничестве за задержку строительства жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2", - обжаловала его арест. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Апелляционная жалоба адвоката Пинкевича поступила в Тверской суд столицы. Дата рассмотрения пока не назначена", - сказала представитель суда.

19 августа районный суд вынес постановление о заключении Пинкевича под стражу сроком до 12 октября. Как ранее пояснили в компании, Московский комбинат хлебопродуктов "Настюша", возглавляемый Пинкевичем, является застройщиком данных жилых районов. По словам представителя компании, поводом для задержания послужила задержка строительства этих жилых районов. В компании "Настюша" прошли обыски.

Помимо Пинкевича, арестованы еще несколько сотрудников.

В компании уточнили, что в суд глава "Настюши" был доставлен из больницы после перенесенного им инсульта.

Об уголовном деле

По словам источника ТАСС, знакомого с ситуацией, уголовное дело по факту задержки строительства было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным следствия, "руководством компании-застройщика ЖК "Царицыно" - Московского комбината хлебопродуктов - мошенническим путем были похищены денежные средства граждан при строительстве жилых домов в Москве по улице 6-я Радиальная". В результате обманутыми оказались более 6 тысяч граждан, сообщил ТАСС источник.

Официальными комментариями ГСУ МВД по Москве ТАСС пока располагает.

Сама компания готовит обращение к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

В свою очередь обманутые дольщики организовали массовую подачу заявлений на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с требованием вмешаться в ход уголовного дела, которое было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин готов выслушать доводы граждан, в случае их подтверждения будут приняты соответствующие решения.

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" обязался сдать объект в 2012 году.

Компания "Настюша" обеспечивает до 60% рынка хлебобулочных изделий в Москве. Компании принадлежит 8 хлебозаводов, на которых работает порядка семи тысяч человек.

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