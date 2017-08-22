Защита главы компании "Настюша" Пинкевича обжаловала его арест

Женская сборная России по керлингу перед Олимпиадой проведет сбор в СаппороСпорт 22 августа, 20:08
Медикаменты для людей вызывают трансгендерность у рыбСоциальная ответственность 22 августа, 19:50
Все новые дома в Южном Майами оборудуют солнечными батареямиСоциальная ответственность 22 августа, 19:44
"Газпром" до конца года построит более 1300 км "Силы Сибири"Экономика и бизнес 22 августа, 19:43
"Все сгорело дотла": люди возвращаются на пепелище в Ростове-на-ДонуПроисшествия 22 августа, 19:40
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флагаОбщество 22 августа, 19:40
Мособлсуд 29 августа приступит к рассмотрению дела водителя "красногорского стрелка"Происшествия 22 августа, 19:39
Загрязнения воздуха могут провоцировать болезнь АльцгеймераСоциальная ответственность 22 августа, 19:36
СК: вина Серебренникова в мошенничестве подтверждается показаниями свидетелейПроисшествия 22 августа, 19:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Защита главы группы компаний "Настюша" - крупнейшего в столице хлебопроизводителя - Игоря Пинкевича, подозреваемого в мошенничестве за задержку строительства жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2", - обжаловала его арест. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
"Апелляционная жалоба адвоката Пинкевича поступила в Тверской суд столицы. Дата рассмотрения пока не назначена", - сказала представитель суда.
19 августа районный суд вынес постановление о заключении Пинкевича под стражу сроком до 12 октября. Как ранее пояснили в компании, Московский комбинат хлебопродуктов "Настюша", возглавляемый Пинкевичем, является застройщиком данных жилых районов. По словам представителя компании, поводом для задержания послужила задержка строительства этих жилых районов. В компании "Настюша" прошли обыски.
Помимо Пинкевича, арестованы еще несколько сотрудников.
В компании уточнили, что в суд глава "Настюши" был доставлен из больницы после перенесенного им инсульта.
По словам источника ТАСС, знакомого с ситуацией, уголовное дело по факту задержки строительства было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным следствия, "руководством компании-застройщика ЖК "Царицыно" - Московского комбината хлебопродуктов - мошенническим путем были похищены денежные средства граждан при строительстве жилых домов в Москве по улице 6-я Радиальная". В результате обманутыми оказались более 6 тысяч граждан, сообщил ТАСС источник.
Официальными комментариями ГСУ МВД по Москве ТАСС пока располагает.
Сама компания готовит обращение к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.
В свою очередь обманутые дольщики организовали массовую подачу заявлений на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с требованием вмешаться в ход уголовного дела, которое было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин готов выслушать доводы граждан, в случае их подтверждения будут приняты соответствующие решения.
Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" обязался сдать объект в 2012 году.
Компания "Настюша" обеспечивает до 60% рынка хлебобулочных изделий в Москве. Компании принадлежит 8 хлебозаводов, на которых работает порядка семи тысяч человек.