Источник: три горящих частных дома в поселке в Новой Москве обрушились

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Три частных дома, охваченных пожаром в поселке Кокошкино в Новой Москве, обрушились. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Произошло полное обрушение трех домов", - сказал источник. Данных о пострадавших нет.

Вместе с тем источник сообщил, что в одном из домов могла находиться пожилая женщина.

Ранее в Главном управлении МЧС России по Москве сообщили, что в поселке Кокошкино загорелись три частных дома и хозяйственная постройка на площади 350 кв. метров. Распространению огня способствовал сильный ветер.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.