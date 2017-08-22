Источник: три горящих частных дома в поселке в Новой Москве обрушились

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Три частных дома, охваченных пожаром в поселке Кокошкино в Новой Москве, обрушились. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
"Произошло полное обрушение трех домов", - сказал источник. Данных о пострадавших нет.
Вместе с тем источник сообщил, что в одном из домов могла находиться пожилая женщина.
Ранее в Главном управлении МЧС России по Москве сообщили, что в поселке Кокошкино загорелись три частных дома и хозяйственная постройка на площади 350 кв. метров. Распространению огня способствовал сильный ветер.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.