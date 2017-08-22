Пожар в частных домах в поселке в Новой Москве локализован

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пожар в трех частных домах поселка Кокошкино в Новой Москве локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
"Пожар на площади 350 квадратных метров локализован в 18:14 мск благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений и комплекса городского хозяйства", - сказал собеседник агентства.
Сведений о пострадавших не поступало. Также в пресс- службе добавили, что пожилая женщина, находившаяся в одном из домов, найдена живой.
Ранее сообщалось, что горевшие три частных дома в Кокошкино полностью обрушились.