Пожар в частных домах в поселке в Новой Москве локализован

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пожар в трех частных домах поселка Кокошкино в Новой Москве локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Пожар на площади 350 квадратных метров локализован в 18:14 мск благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений и комплекса городского хозяйства", - сказал собеседник агентства.

Сведений о пострадавших не поступало. Также в пресс- службе добавили, что пожилая женщина, находившаяся в одном из домов, найдена живой.

Ранее сообщалось, что горевшие три частных дома в Кокошкино полностью обрушились.