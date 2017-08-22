Пожар в трех частных домах в Новой Москве ликвидирован

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пожар в поселке Кокошкино в Новой Москве, где загорелись три частных дома, удалось ликвидировать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В настоящее время пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в поселке Кокошкино произошло возгорание в трех частных домах на площади 350 квадратных метров. Распространению огня способствовал сильный ветер. В результате пожара дома обрушились. Как сообщили в пресс- службе столичного главка МЧС, пострадавших нет.