Пожар в трех частных домах в Новой Москве ликвидирован

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пожар в поселке Кокошкино в Новой Москве, где загорелись три частных дома, удалось ликвидировать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
"В настоящее время пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в поселке Кокошкино произошло возгорание в трех частных домах на площади 350 квадратных метров. Распространению огня способствовал сильный ветер. В результате пожара дома обрушились. Как сообщили в пресс- службе столичного главка МЧС, пострадавших нет.