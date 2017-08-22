Секретная служба США сняла оцепление у Белого дома

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники Секретной службы США и полиции Вашингтона во вторник проверили оставленный у ограды Белого дома сверток, ставший причиной временного оцепления президентской резиденции.

"Секретная служба и департамент полиции проверили оставленный без присмотра пакет возле северной ограды комплекса Белого дома", - сказано на странице Секретной службы в Twitter.

@SecretService and @DCPoliceDept have cleared the unattended package near the north fence line of the @WhiteHouse Complex — U.S. Secret Service (@SecretService) 22 August 2017

Президента США Дональда Трампа на данный момент нет в Вашингтоне, он направляется в Аризону, где вечером у него запланировано публичное выступление.