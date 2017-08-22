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Секретная служба США сняла оцепление у Белого дома

Происшествия
22 августа, 22:18 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, августа. /ТАСС

Входы в резиденцию американского президента были перекрыты из-за подозрительного пакета

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ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники Секретной службы США и полиции Вашингтона во вторник проверили оставленный у ограды Белого дома сверток, ставший причиной временного оцепления президентской резиденции.

"Секретная служба и департамент полиции проверили оставленный без присмотра пакет возле северной ограды комплекса Белого дома", - сказано на странице Секретной службы в Twitter.

Президента США Дональда Трампа на данный момент нет в Вашингтоне, он направляется в Аризону, где вечером у него запланировано публичное выступление.

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