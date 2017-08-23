Девять человек остаются в больницах после пожара в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Семь человек, пострадавших при крупном пожаре в Ростове-на-Дону, остаются в больницах, еще двое находятся в отделении паллиативной помощи, сообщила ТАСС в среду представитель регионального министерства здравоохранения.

"На утро среды госпитализированы в состоянии средней степени тяжести были семь человек, трое из них - с ожогами различной степени тяжести. Кроме того, двое эвакуированных при пожаре сейчас находятся в отделении паллиативной помощи", - сказала она.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону в понедельник днем охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв м. Возгорание было ликвидировано спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки. В результате пожара погиб мужчина.

Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек, девять из них были госпитализированы. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК проводит проверку по факту гибели человека.