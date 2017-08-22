"Все сгорело дотла": люди возвращаются на пепелище в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Целый квартал выгорел в центре Ростова-на-Дону в понедельник, от огня пострадали более 100 домов, сотни людей остались без жилья. Многие из них потеряли в пожаре единственную жилплощадь и все имущество - "остались в одних летних платьях". После ликвидации пожара люди начали возвращаться на пепелище в надежде найти уцелевшие вещи.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону накануне днем охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. м. Возгорание ликвидировали спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки, в результате пожара погиб мужчина. Полностью ликвидировать возгорание удалось только на второй день.

Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК проводит проверку по факту гибели человека.

Гигантское пепелище

После ликвидации пожара на территории некоторых домовладений спасатели МЧС продолжают разбирать завалы. Сейчас квартал, где раньше располагался густо застроенный частный сектор, представляет собой огромное пепелище: у многих домов провалились и обгорели стены и крыши.

Людей пропускают в сопровождении сотрудников полиции: некоторым удается найти и взять с собой уцелевшие вещи. Но чаще люди приходят, смотрят на то, что осталось от дома, и уходят обратно ни с чем, потому что после пожара ничего не уцелело.

Семья Галины Близнюк жила в четырехквартирном доме в Крепостном переулке. Всего в доме проживали 18 человек, все они остались без крыши над головой. Как начинался пожар, Галина не видела. "Я открыла калитку на подворье, и на меня полыхнули языки пламени. Все сгорело дотла буквально за 40 минут", - рассказала она.

По ее словам, на ее дом огонь перекинулся с соседнего двора. Взрослый внук, дочь Наталья и все соседи пытались тушить пожар, поливая водой из ведер, но это не помогало: от сильного ветра огонь быстро поднялся на крышу, справиться с ним так и не удалось.

В настоящее время все жители этого дома расположились в пункте временного размещения (ПВР) в школе №5. "Нас здесь встретили хорошо, кормят, помогают оформлять необходимые документы. Жалоб нет, но что делать дальше - мы не знаем", - сказала Галина.

Сгорело все

Борис жил в одноэтажном доме на Нижегородской улице. Сейчас у него нет ни дома, ни вещей. "Я прибыл на пепелище буквально через час после начала пожара. Уже тогда дом сгорел полностью. С трудом нашел своего 72-летнего отца, который находился неподалеку, и даже не успел взять необходимые документы и вещи", - сказал потерпевший.

Он отметил, что семья приобрела дом в ипотеку два года назад, но домовладение восстановлению не подлежит: рухнула кровля, выгорели стены, никаких вещей не сохранилось. Семья провела ночь в ПВР, в школе №5, где пострадавших обеспечили всем необходимым, в том числе и личными вещами, которые приносили ростовчане.

Татьяна из сгоревшего дома в Чувашском переулке тоже провела ночь в ПВР. А днем пришла к сгоревшему дому. "Я посетила пепелище, все сгорело дотла. Мы остались с [семилетней] дочерью без документов и средств к существованию, в одних летних платьях", - сказала она.

В настоящее время в городе развернуты несколько пунктов временного размещения, ночь в них провели около 45 человек. Большинство погорельцев провели ночь у родных и знакомых. "Моя сестра живет в однокомнатной квартире, но наша семья из четырех человек переночевала у нее. Родные помогают нам, чем могут", - рассказала еще одна из пострадавших - Анастасия.

Часть погорельцев расположилась в школе №22, где происходит раздача гуманитарной помощи. "Наша школа находится в резерве как пункт временного размещения погорельцев, но мы начали работу по приему гуманитарной помощи от населения вчера вечером", - сказал журналистам директор школы Юрий Комаров.

Он отметил, что с 18:00 мск понедельника жители города принесли десятки упаковок с питьевой водой, продуктами первой необходимости и вещами. В настоящее время сотрудники выдают гуманитарную помощь пострадавшим. Пункты открылись также в ростовских храмах.

Сохранить уцелевшее

"Сегодня утром я посетила свой дом на улице Шатуевской, 16. Сгорело практически все", - рассказала 81-летняя Тамара Вислогузова.

Она отметила, что целым остался только небольшой сейф, где хранилось несколько золотых вещей. Однако к тому моменту, когда она пришла на пожарище, сейф, по ее словам, был вскрыт, а ячейка сейфа выбита. Обращения о мародерстве появлялись и в соцсетях, однако в региональном ГУ МВД ТАСС заверили, что территория пожарища оцеплена сотрудниками полиции и Росгвардии, а также военнослужащими Южного военного округа.

"Никаких проникновений посторонних лиц на эти участки не зафиксировано. Обращений от граждан о кражах не поступало", - сказала представитель ГУ МВД, добавив, что, если пострадавшие знают о случаях мародерства, то могут обратиться в дежурную часть полиции.

Поддержка для пострадавших

Во вторник губернатор Василий Голубев рассказал журналистам, что в настоящее время власти решают вопрос о мерах поддержки для погорельцев. В частности, для них предусмотрены компенсации из местного, областного и федерального бюджетов. Им будут единовременно выплачены 50 тыс. руб. за частичную потерю имущества или 100 тысяч руб. - за полную, от 200 тыс. до 400 тыс. руб. за потерю здоровья в зависимости от тяжести травм.

"Я буду обращаться по вопросу введения жилищных сертификатов. Это значит, что мы рассматриваем вопрос по поводу конкретного жилья, квартир", - сказал губернатор.