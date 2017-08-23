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Серебренникова доставили в Басманный суд

Происшествия
23 августа, 12:14 UTC+3 МОСКВА 23, августа. /ТАСС

У здания суда собрались около сотни журналистов в ожидании рассмотрения ходатайства следствия

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Режиссера Кирилла Серебренникова доставили в Басманный суд Москвы, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста, передает корреспондент ТАСС.

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Около сотни журналистов собрались у здания суда в ожидании рассмотрения ходатайства следствия. При этом в суде не было предпринято особых мер безопасности, организацию доступа на заседание всех желающих осуществляет стандартный наряд приставов.

Для удобства слушателей в коридоре суда поставлен экран, который должен обеспечить трансляцию судебного заседания.

СК предъявил Cеребренникову обвинение в организации мошенничества на 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

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Ситуация вокруг "Седьмой студии" Задержание Кирилла Серебренникова
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