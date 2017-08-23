МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Режиссера Кирилла Серебренникова доставили в Басманный суд Москвы, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста, передает корреспондент ТАСС.

Около сотни журналистов собрались у здания суда в ожидании рассмотрения ходатайства следствия. При этом в суде не было предпринято особых мер безопасности, организацию доступа на заседание всех желающих осуществляет стандартный наряд приставов.

Для удобства слушателей в коридоре суда поставлен экран, который должен обеспечить трансляцию судебного заседания.

СК предъявил Cеребренникову обвинение в организации мошенничества на 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".