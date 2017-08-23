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В подвале дома ликвидированных в Ингушетии боевиков обнаружены взрывные устройства

Происшествия
23 августа, 17:02 UTC+3

Также в доме располагался бункер, оборудованный для длительного автономного проживания

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Материал из 1 страницы

ТАСС/НАК

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Мастерская по изготовлению взрывных устройств обнаружена в подвале дома участников "малгобекской" банды, нейтрализованных в ходе спецоперации в Ингушетии. Об этом ТАСС сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета.

"При разборе завалов в подвале дома, где скрывались бандиты, обнаружен подземный бункер, приспособленный для длительного автономного проживания", - сказали в НАК. Изъяты три гранатомета, два автомата, три пистолета и самодельная граната "хаттабка", заготовки для изготовления самодельных взрывных устройств, взрывчатые вещества, патроны различного калибра, детонаторы, радиостанции.

"Обнаруженные составные части и готовые к применению СВУ свидетельствуют, что в подвале находилась мастерская по изготовлению взрывных устройств", - подчеркнули в НАК.

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