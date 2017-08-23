Серебренников отказался комментировать решение суда о своем домашнем аресте

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) доставили режиссера Кирилла Серебренникова в квартиру, где он будет находиться под домашним арестом, из Басманного суда Москвы. Как передает корреспондент ТАСС, его привезли к дому номер 17 по Пречистенке на автомобиле ФСИН модели LADA.
Серебренников в подавленном настроении зашел в подъезд в сопровождении сотрудника службы и полицейского. От каких-либо комментариев он отказался. "Не могу говорить", - сказал он.
Басманный суд Москвы в среду поместил Серебренникова под домашний арест до 19 октября.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сотрудники УИИ наденут на режиссера электронный браслет, с помощью которого будут контролировать его местонахождение и поведение. Помимо этого, сотрудники инспекции будут его посещать не реже двух раз в неделю, а также доставлять его на служебном автотранспорте к следователю и в суд.