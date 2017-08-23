На Серебренникова наденут электронный браслет

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) наденут электронный браслет на Кирилла Серебренникова, помещенного решением Басманного суда под домашний арест по обвинению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"После того, как сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции получат на руки постановление судьи, заверенное синей печатью, они разъяснят права и обязанности в соответствии с наложенными судом ограничениями. После этого по адресу, обозначенному в постановлении суда, будет установлена аппаратура для контроля и надзора - мобильное (браслет) и стационарное (базовое) устройства, с помощью которого сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции будут контролировать его местонахождение и поведение", - пояснил источник.
Помимо этого, сотрудники УИИ будут не реже двух раз в неделю посещать помещенного под домашний арест, а также доставлять его на служебном автотранспорте к следователю и в суд. В любом случае, у помещенного под домашний арест остается право на звонки в службу скорой помощи, в полицию и в Уголовно-исполнительную инспекцию.
Домашний арест Серебренников будет отбывать в Москве, по адресу улица Пречистенка, дом 17. Согласно решению суда, ему запрещено свободное перемещение за пределы места проживания, посещение работы, общение с прессой, пользование интернетом и отправление почты - это стандартные ограничения. Также суд запретил режиссеру Серебренникову участвовать в съемках.
По словам представителя суда, решение о посещении Серебренниковым театра решать должно следствие и оно должно давать разрешение. Со своей стороны, следователь может разрешить это режиссеру.