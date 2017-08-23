Виновник ДТП на Волоколамском шоссе задержан в Москве

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали водителя иномарки, в конце июля устроившего аварию с четырьмя пострадавшими на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"22 августа в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции водитель автомобиля Mercedes был задержан на улице Маршала Конева. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-центре.

В ДТП, которое произошло на Волоколамском шоссе 25 июля по вине водителя Mercedes, пострадали четыре человека. В результате аварии иномарка сгорела, водитель с места происшествия скрылся.

По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, а предполагаемый виновник был объявлен в федеральный розыск.