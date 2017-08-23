Виновник ДТП на Волоколамском шоссе задержан в Москве

Россиянка Лазинская завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе в весе до 63 кгСпорт 23 августа, 21:35
Американка Марулис стала чемпионкой мира по борьбе в весе до 58 кгСпорт 23 августа, 21:29
Футболист "Краснодара" Ристич из-за травмы пропустит матч с "Црвеной Звездой"Спорт 23 августа, 21:25
Fitch может пересмотреть суверенный рейтинг СШАЭкономика и бизнес 23 августа, 21:23
Бывший замминистра финансов Алексашенко опроверг свое задержание в ДомодедовеОбщество 23 августа, 21:22
Большинство французов считает, что Макрон способен улучшить ситуацию в странеМеждународная панорама 23 августа, 21:08
Началось голосование за лучшее сообщение, которое будет отправлено аппарату VoyagerКосмос 23 августа, 21:07
Японка Харуна Окуно стала чемпионкой мира по борьбе в весе до 55 кгСпорт 23 августа, 20:44
Шалимов: качество поля в Белграде может помешать "Краснодару" показать свой футболСпорт 23 августа, 20:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали водителя иномарки, в конце июля устроившего аварию с четырьмя пострадавшими на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
"22 августа в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции водитель автомобиля Mercedes был задержан на улице Маршала Конева. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-центре.
В ДТП, которое произошло на Волоколамском шоссе 25 июля по вине водителя Mercedes, пострадали четыре человека. В результате аварии иномарка сгорела, водитель с места происшествия скрылся.
По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, а предполагаемый виновник был объявлен в федеральный розыск.