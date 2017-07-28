Предполагаемый виновник ДТП на Волоколамском шоссе в Москве объявлен в розыск

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Столичная полиция объявила в федеральный розыск предполагаемого виновника ДТП на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом сообщил руководитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ Юрий Титов.
"Постановлением следователя объявлен в федеральный розыск Смирнов Андрей Михайлович, 1984 года рождения, считающийся предполагаемым виновником ДТП на Волоколамском шоссе", - сообщил он.
Крупное ДТП на Волоколамском шоссе произошло утром 25 июля. Водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Scoda и Fiat, после чего Fiat отбросило в сторону автобуса. В результате ДТП пострадали четыре человека. Водитель Mercedes скрылся с места происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").