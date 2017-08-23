Пять пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области отправили в Ставропольский край

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Пять человек, пострадавшие в ДТП с автобусом в Ростовской области, отправлены в Ставропольский край. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель Егорлыкской районной больницы.
"В Ставрополь [отправляем] пять человек, в Красногвардейскую ЦРБ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, еще несколько человек отправлены в другие медицинские учреждения региона. В Егорлыкской больнице к вечеру среды остались шесть человек.
Ранее сообщалось, что в Ставропольский край будут отправлены пострадавшие, нуждающиеся только в амбулаторном лечении. Как пояснили ТАСС в больнице, их прикрепят к ставропольским больницам для врачебного наблюдения.
В среду днем автобус, следовавший из Ставрополя в Москву, перевернулся в результате столкновения с тремя автомобилями в Егорлыкском районе Ростовской области. В салоне автобуса находились 35 человек, еще четверо были в легковушках. Всего, по данным полиции, пострадали 27 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.