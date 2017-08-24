Обвиняемый в тройном убийстве на заводе ГАЗ арестован

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода постановил заключить под стражу мужчину, который обвиняется в убийстве трех человек на территории Горьковского автозавода, сообщили в четверг в пресс-службе инстанции.

"Следователь заявил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в котором указано, что Б. обвиняется в трех убийствах и двух покушениях на убийство на территории литейного цеха ПАО "ГАЗ". Утром 23 августа Б., находясь на территории литейного цеха, вследствие возникшей у него неприязни к коллегам по работе, нанес ножевые ранения трем коллегам, которые скончались на месте происшествия, а после ранил ножом еще двоих", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, обвиняемый и его защитник не возражали относительно избрания меры пресечения. Суд заключил мужчину под стражу до 22 октября 2017 года.

Как сообщалось ранее, работник Горьковского автомобильного завода утром 23 августа убил свою знакомую, двух сотрудников предприятия и ранил еще двух мужчин на почве ревности. Двое пострадавших мужчин с колото-резаными ранениями были госпитализированы в городскую больницу. При задержании злоумышленник оказал сопротивление правоохранителям, в результате чего был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.