Ассоциация театральных критиков выступила в поддержку Серебренникова

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Ассоциация театральных критиков выступила в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, который в среду был направлен под домашний арест по делу о хищении 68 млн рублей при реализации проекта "Платформа".

"Считаем, что домашний арест Кирилла Серебренникова лишает его права на профессию и препятствует осуществлению запланированных постановок",- говорится в письме, размещенном на сайте ассоциации.

Члены организации также осудили задержание и конвоирование "в Москву человека, не пытавшегося скрываться от следствия и занимавшегося съемками фильма в Петербурге".

"Кирилл Серебренников - один из ведущих российских режиссеров, его спектакли и фильмы - важная и неотъемлемая часть современной культуры", - подчеркивается в открытом письме.

Ассоциация театральных критиков - независимое профессиональное объединение, в которое входят ведущие театральные критики России. АТК была основана 2015 году и объединяет около 150 профессионалов из разных городов страны.