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Ассоциация театральных критиков выступила в поддержку Серебренникова

Происшествия
25 августа, 10:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Члены организации осудили задержание и конвоирование "в Москву человека, не пытавшегося скрываться от следствия и занимавшегося съемками фильма в Петербурге"

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Ассоциация театральных критиков выступила в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, который в среду был направлен под домашний арест по делу о хищении 68 млн рублей при реализации проекта "Платформа".

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"Считаем, что домашний арест Кирилла Серебренникова лишает его права на профессию и препятствует осуществлению запланированных постановок",- говорится в письме, размещенном на сайте ассоциации.

Члены организации также осудили задержание и конвоирование "в Москву человека, не пытавшегося скрываться от следствия и занимавшегося съемками фильма в Петербурге".

"Кирилл Серебренников - один из ведущих российских режиссеров, его спектакли и фильмы - важная и неотъемлемая часть современной культуры", - подчеркивается в открытом письме.

Ассоциация театральных критиков - независимое профессиональное объединение, в которое входят ведущие театральные критики России. АТК была основана 2015 году и объединяет около 150 профессионалов из разных городов страны.

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