Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Водитель автобуса и предприниматель стали подозреваемыми по делу о ДТП на Кубани

Происшествия
25 августа, 19:03 UTC+3 МОСКВА 25, августа. /ТАСС

По данным следствия, автобус, попавший в аварию, не значился в договоре на оказание услуг по перевозке рабочих

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Следователи допрашивают водителя автобуса и предпринимателя Юрия Вечерадзе в качестве подозреваемых по делу о ДТП в Краснодарском крае, в котором погибли 17 человек. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Она также добавила, что СК изъял интересующую следствие документацию в ЗАО "Таманьнефтегаз", в подрядной организации.

Смотрите также

Установлены личности погибших в ДТП с автобусом на Кубани

Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий

Источник: водитель упавшего в море автобуса не справился с управлением

Следователи установили, что предприятием был заключен договор с индивидуальным предпринимателем на перевозку рабочих. По договору Вечерадзе должен был предоставить пять автобусов, данные которых были в нем указаны. "Однако автобус, попавший в ДТП, в договоре не значился. Кроме этого, с водителем этого автобуса у индивидуального предпринимателя вообще не было заключено никакого договора", - сказала Петренко.

В результате падения автобуса со строящегося пирса в Краснодарском крае, по данным Следственного комитета, погибли 17 человек, один числится без вести пропавшим, еще 33 человека были доставлены в больницы.

"Следователи работают с теми пострадавшими, чье состояние здоровья это позволяет", - сообщила представитель СК. Она подчеркнула, что следствием в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям как индивидуального предпринимателя и водителя, так и руководства предприятия, на территории которого произошло ДТП, а также решен вопрос о задержании подозреваемых.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Резонансные ДТП ДТП с автобусом на Кубани
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Германии предостерег прибалтов от "слепой враждебности" к России
2
"Улыбка" "Алмаз-Антея" обеспечит российским военным поражение целей в любую погоду
3
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
4
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
5
Киевское "Динамо" отказалось играть матч чемпионата Украины по футболу в Мариуполе
6
АТОР: банкротство Ted Travel было ожидаемым
7
Минобороны: действия ИГ и "Джебхат ан-Нусры" говорят о террористах новой формации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама