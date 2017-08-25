Водитель автобуса и предприниматель стали подозреваемыми по делу о ДТП на Кубани

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Следователи допрашивают водителя автобуса и предпринимателя Юрия Вечерадзе в качестве подозреваемых по делу о ДТП в Краснодарском крае, в котором погибли 17 человек. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Она также добавила, что СК изъял интересующую следствие документацию в ЗАО "Таманьнефтегаз", в подрядной организации.

Следователи установили, что предприятием был заключен договор с индивидуальным предпринимателем на перевозку рабочих. По договору Вечерадзе должен был предоставить пять автобусов, данные которых были в нем указаны. "Однако автобус, попавший в ДТП, в договоре не значился. Кроме этого, с водителем этого автобуса у индивидуального предпринимателя вообще не было заключено никакого договора", - сказала Петренко.

В результате падения автобуса со строящегося пирса в Краснодарском крае, по данным Следственного комитета, погибли 17 человек, один числится без вести пропавшим, еще 33 человека были доставлены в больницы.

"Следователи работают с теми пострадавшими, чье состояние здоровья это позволяет", - сообщила представитель СК. Она подчеркнула, что следствием в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям как индивидуального предпринимателя и водителя, так и руководства предприятия, на территории которого произошло ДТП, а также решен вопрос о задержании подозреваемых.