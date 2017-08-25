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Установлены личности погибших в ДТП с автобусом на Кубани

Происшествия
25 августа, 16:44 UTC+3

Власти Темрюкского района опубликовали список всех 18 погибших

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Материал из 1 страницы
© МЧС России/ТАСС

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Установлены личности всех 18 погибших в ДТП с автобусом на Кубани, говорится в сообщении администрации Темрюкского района.

"Установлены личности 18 погибших в результате аварии в поселке Волна Темрюкского района" - говорится в сообщении.

В числе погибших:
  • Аблязов Сервер Мустафаевич, 03.10.1988
  • Антонов Александр Александрович, 05.05.1989
  • Бойко Олег Александрович, 03.10.1966
  • Булудян Армен Седракович, 14.10.1978
  • Булудян Седрак Саркисович, 27.09.1953
  • Городилов Юрий Юрьевич, 23.01.1963
  • Дедух Вадим Вадимович, 04.09.1971
  • Демьянов Яков Николаевич, 26.10.1963
  • Колмыков Сергей Викторович, 27.07.1984
  • Ляхно Юрий Иванович, 21.02.1990
  • Марданов Андрей Борисович, 19.09.1967
  • Оськин Николай Григорьевич, 24.07.1978
  • Саликов Ринат Тагирджанович, 24.04.1988
  • Саликов Тагирджан Тимофеевич, 16.10.1963
  • Уваров Сергей Александрович, 20.05.1994
  • Щербаков Владимир Павлович, 23.09.1973
  • Куделько Андрей Евгеньевич, 15.05.1966
  • Сороколетов Михаил Владимирович, 15.02.1983

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