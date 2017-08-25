Установлены личности погибших в ДТП с автобусом на Кубани

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Установлены личности всех 18 погибших в ДТП с автобусом на Кубани, говорится в сообщении администрации Темрюкского района.

"Установлены личности 18 погибших в результате аварии в поселке Волна Темрюкского района" - говорится в сообщении.

В числе погибших: Аблязов Сервер Мустафаевич, 03.10.1988

Антонов Александр Александрович, 05.05.1989

Бойко Олег Александрович, 03.10.1966

Булудян Армен Седракович, 14.10.1978

Булудян Седрак Саркисович, 27.09.1953

Городилов Юрий Юрьевич, 23.01.1963

Дедух Вадим Вадимович, 04.09.1971

Демьянов Яков Николаевич, 26.10.1963

Колмыков Сергей Викторович, 27.07.1984

Ляхно Юрий Иванович, 21.02.1990

Марданов Андрей Борисович, 19.09.1967

Оськин Николай Григорьевич, 24.07.1978

Саликов Ринат Тагирджанович, 24.04.1988

Саликов Тагирджан Тимофеевич, 16.10.1963

Уваров Сергей Александрович, 20.05.1994

Щербаков Владимир Павлович, 23.09.1973

Куделько Андрей Евгеньевич, 15.05.1966

Сороколетов Михаил Владимирович, 15.02.1983