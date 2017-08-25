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Австрия может выдворить в Россию девять чеченцев после суда и лишения их статуса беженца

Происшествия
25 августа, 19:49 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 25, августа. /ТАСС

В Федеральном управлении уголовной полиции Австрии отметили, что после следствия и суда большая часть задержанных может получить тюремный срок

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ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Австрийская юстиция после суда и лишения статуса беженца девятерых выходцев из Чечни, задержанных по делу о создании организованной преступной группировки на территории Австрии, может выдворить их в Россию. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в Федеральном управлении уголовной полиции Австрии.

"Ордер на арест этих лиц выдал судья на основе предоставленных нами доказательств. Мы с 2015 года расследуем дело о чеченских преступных группировках, эта операция стала второй волной арестов, - отметил представитель ведомства. - Я считаю, что после следствия и судебного процесса большая часть задержанных может получить тюремный срок на несколько лет, затем им не рады будут в Австрии".

По его словам, с высокой вероятностью дело дойдет до лишения всех девятерых статуса беженца. При этом отвечая на вопрос, может ли затем австрийская сторона выдворить этих лиц в Россию, собеседник агентства сказал: "Думаю, да, в отдаленном будущем это возможно".

Мнение министра

Как заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка, "причин предоставлять убежище чеченцам нет", и "если они считают себя угнетенными, то могут спокойно жить в других регионах России".

По его словам, проведенная операция "демонстрирует, насколько важно, с одной стороны, тщательно и аккуратно подходить к процедуре предоставления статуса беженца, поскольку все задержанные по этому делу являются беженцами". "С другой стороны, нам важно знать, кто приезжает в Австрию, откуда он едет и какие причины у него оставаться у нас, - отметил министр. - Все девять задержанных обладают статусом беженца, начата процедура по лишению их этого статуса. Все, разумеется, будут депортированы, им запретят въезд в Австрию, их повторный въезд будет невозможен".

Как подчеркнули в российском посольстве в Вене, на данный момент каких-либо обращений со стороны задержанных в дипмиссию не поступало". Дипломаты пообещали предпринять предусмотренные в таких ситуациях консульские действия, если такое обращение поступит. На сегодняшний день задержанные пребывают на территории Австрии на правах лиц, обладающих статусом беженца.

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