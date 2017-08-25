Поиски пропавшего без вести в ДТП на Кубани будут продолжаться до темноты

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КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Поиски в акватории Черного моря рабочего пропавшего без вести в результате ДТП в Краснодарском крае будут продолжаться до наступления темноты, сообщили в пятницу ТАСС в Южном региональном поисково-спасательном отряде.
"Спасатели готовы продолжать поиски до темноты", - сказали в ведомстве, добавив, что при необходимости спасатели готовы возобновить поисковые работы утром 26 августа.
В результате ДТП в Темрюкском районе погибли 18 человек, более 30 были спасены. Один человек, рабочий Михаил Сороколетов, числится пропавшим без вести.
Губернатор Краснодарского края принял решение о том, что родственникам погибших в ДТП жителей Кубани выплатят по 1 млн рублей, а суббота, 26 августа, в субъекте объявлена днем траура.