Фигурант дела отца полковника Захарченко арестован заочно

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка МИА Сергея Гриба по делу о растрате, главным фигурантом которого является отец скандально известного полковника Дмитрия Захарченко. Об этом ТАСС сообщили пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Постановлением Басманного суда Москвы в отношении обвиняемого Гриба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказала она, добавив, что он объявлен в международный розыск.
Как стало известно в суде, уголовное дело о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" было возбуждено в отношении Виктора Захарченко, советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина, а также бывшего председателя правления банка "Московское ипотечное агентство" Сергея Гриба, который в настоящее время находится за рубежом и является подозреваемым по делу.
Захарченко и Корьевкину предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере"), а также ч. 5 ст. 33 и ст. 160 ("Пособничество в растрате") УК РФ.
Как считает следствие, Корьевкин, являясь председателем правления коммерческого банка "Московское ипотечное агентство", взял на должность своего советника Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего для этого образования и опыта. В период с июля 2014 года по апрель 2015 года Корьевкин незаконно выплачивал ему ежемесячную зарплату в размере примерно 150 тыс. руб., чем причинил банку ущерб в размере 1,5 млн руб.