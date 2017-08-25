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Приостановлены поисковые работы на месте ДТП в Краснодарском крае

Происшествия
25 августа, 20:53 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 25, августа. /ТАСС

К поисковой операции привлечены 145 человек и 34 единицы техники

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КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Поисковые работы на месте ДТП с автобусом, упавшим в Черное море в Темрюкском районе Краснодарского края, приостановлены до утра.

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Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Работы завершили с наступлением темноты. С наступлением светлого времени суток завтра их возобновят", - сказали в ведомстве.

Сейчас к поисковой операции привлечены 145 человек и 34 единицы техники.

"Продолжаются поиски одного человека", - напомнили в пресс-службе.

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