Приостановлены поисковые работы на месте ДТП в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Поисковые работы на месте ДТП с автобусом, упавшим в Черное море в Темрюкском районе Краснодарского края, приостановлены до утра.

Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Работы завершили с наступлением темноты. С наступлением светлого времени суток завтра их возобновят", - сказали в ведомстве.

Сейчас к поисковой операции привлечены 145 человек и 34 единицы техники.

"Продолжаются поиски одного человека", - напомнили в пресс-службе.