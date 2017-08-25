Приостановлены поисковые работы на месте ДТП в Краснодарском крае

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КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Поисковые работы на месте ДТП с автобусом, упавшим в Черное море в Темрюкском районе Краснодарского края, приостановлены до утра.
Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Работы завершили с наступлением темноты. С наступлением светлого времени суток завтра их возобновят", - сказали в ведомстве.
Сейчас к поисковой операции привлечены 145 человек и 34 единицы техники.
"Продолжаются поиски одного человека", - напомнили в пресс-службе.