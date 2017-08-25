В четырех детских лагерях Волгоградской области прекращены смены из-за пожаров

ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение о прекращении смен во всех четырех детских оздоровительных лагерях Дубовского района в связи с ландшафтными пожарами. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы региона.

"Губернатором принято решение о досрочном прекращении смен во всех четырех детских оздоровительных лагерях Дубовского района: "Дружба", "Ручеек", "Дубок", "Зеленая волна". Также будут эвакуированы жители села Екатериновка. Главой региона поставлена задача подготовить к эвакуации Песковатку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что властями также принято решение об остановке движения на трассе Р-228 "Сызрань - Саратов - Волгоград" в районе села Оленье на время проведения операции. "Также дано поручение организовать стоянки для грузовых автомобилей и транзитного транспорта и обеспечить водителей всем необходимым, в первую очередь водой", - добавили ТАСС в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что подразделения МЧС России ликвидируют вновь возникшие четыре очага возгораний сухой растительности в Иловлинском, Клетском и Светлоярском муниципальных районов Волгоградской области. К ликвидации возгораний привлечено более чем 6,5 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники, задействована авиация. По данным регионального МЧС, угрозы населенным пунктам нет.

В Волгоградской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность: жаркая и ветреная погода установилась на всей территории региона.