Кадыров: убийство депутата Асхабова в Чечне не является политическим

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ТАСС, 25 августа. Убийство депутата парламента Чеченской республики Мухмада Асхабова не является политическим, заявил в пятницу глава региона Разман Кадыров на своей странице в Instagram.
"Основываясь на информации, полученной из многочисленных и независимых друг от друга источников, и сведениях правоохранительных органов, могу заявить, что это не политическое убийство. Нужно быть предельно правдивыми - к убийству не имеют никакого отношения ни террористы и ни ваххабисты, будь и те и другие трижды прокляты. Мы получаем подробности, которые дают основание быть уверенными в том, что преступление более чем наполовину раскрыто", - говорится в сообщении.
Сегодня трагически оборвалась жизнь депутата Парламента Чеченской Республики Магомеда Асхабова.В течение всего дня я не давал по этому поводу интервью или комментарии, пока не стали известны определённые детали и подробности. Сейчас, основываясь на информации, полученной из многочисленных и независимых друг от друга источников, и сведениях правоохранительных органов, могу заявить, что это не политическое убийство. Нужно быть предельно правдивыми – к убийству не имеют никакого отношения ни террористы и ни ваххабисты, будь и те и другие трижды прокляты. Мы получаем подробности, которые дают основание быть уверенными в том, что преступление, более чем наполовину, раскрыто. В Чеченской Республике убийство Магомеда Асхабова воспринято с большим удивлением. Подобных явлений в Чечне не было очень давно. Перед руководством правоохранительных органов мною поставлена задача в сжатые сроки установить преступников, задержать и наказать их в соответствие с действующими законами. В их способности выполнить данную задачу нисколько не сомневаюсь. Я выражаю глубокие соболезнования семье, родным и близким Магомеда Асхабова. #Кадыров #Россия #Чечня #Асхабов
Как сообщалось ранее, служебный автомобиль депутата Асхабова был обстрелян неизвестными на автодороге в Ачхой- Мартановском районе Чечни в пятницу утром, когда парламентарий направлялся из дома на работу. Стрельба привела к аварии, в результате которой депутат погиб. По факту происшествия возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия.