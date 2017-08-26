Спасатели возобновляют поисковые работы на месте падения автобуса в море на Кубани

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КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Спасатели с 8:00 мск возобновляют операцию по поиску одного из пассажиров вахтового автобуса, упавшего 25 августа в море с недостроенного пирса в районе поселка Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом ТАСС в субботу сообщила пресс-секретарь управления МЧС по Краснодарскому краю Юлия Наумова.
"С 8:00 мск водолазы начнут обследовать дно в месте падения вахтового автобуса в Черном море. Количество сил и средств, задействованных в работах, уточняется", - сказала она.
Накануне водолазы совершили более 60 погружений, также использовались четыре плавсредства для обследования акватории.
Согласно опубликованным спискам, в аварии погибли 18 человек - жители Башкирии, Краснодарского края, Крыма и Костромской области. Позднее одного из них, рабочего Михаила Сороколетова, объявили пропавшим без вести. В результате ЧП пострадали 33 человека.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Подозреваемые - водитель автобуса, а также индивидуальный предприниматель, который владел транспортным средством - допрошены.
26 августа в Краснодарском крае объявлен траур.