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Спасатели возобновляют поисковые работы на месте падения автобуса в море на Кубани

Происшествия
26 августа, 7:56 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 26, августа. /ТАСС

Ранее водолазы совершили более 60 погружений

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КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Спасатели с 8:00 мск возобновляют операцию по поиску одного из пассажиров вахтового автобуса, упавшего 25 августа в море с недостроенного пирса в районе поселка Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом ТАСС в субботу сообщила пресс-секретарь управления МЧС по Краснодарскому краю Юлия Наумова.

"С 8:00 мск водолазы начнут обследовать дно в месте падения вахтового автобуса в Черном море. Количество сил и средств, задействованных в работах, уточняется", - сказала она.

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Накануне водолазы совершили более 60 погружений, также использовались четыре плавсредства для обследования акватории.

Согласно опубликованным спискам, в аварии погибли 18 человек - жители Башкирии, Краснодарского края, Крыма и Костромской области. Позднее одного из них, рабочего Михаила Сороколетова, объявили пропавшим без вести. В результате ЧП пострадали 33 человека.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Подозреваемые - водитель автобуса, а также индивидуальный предприниматель, который владел транспортным средством - допрошены.

26 августа в Краснодарском крае объявлен траур.

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