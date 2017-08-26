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Состояние шести пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани оценивается как тяжелое

Происшествия
26 августа, 15:08 UTC+3 ТАСС

Еще 14 человек находятся в темрюкской центральной районной больнице: трое - в состоянии средней степени тяжести и 11 - легкой степени тяжести

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ТАСС, 26 августа. Шестеро пострадавших в результате ДТП с автобусом в Краснодарском крае остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в субботу в краевом центре медицины катастроф.

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"Шесть пострадавших, которые были госпитализированы в краснодарскую краевую клиническую больницу, остаются в тяжелом состоянии", - сказал представитель центра медицины катастроф.

По его словам, еще 14 человек находятся в темрюкской центральной районной больнице: трое - в состоянии средней степени тяжести и 11 - легкой степени тяжести.

Утром 25 августа в Темрюкском районе Краснодарского края вахтовый автобус с рабочими упал в Черное море, согласно опубликованным спискам, в результате ДТП погибли 17 человек, пострадавшими значатся 33 человека. Часть из них покинула лечебные учреждения в пятницу.

По факту аварии СК РФ возбудил уголовное дело - по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Подозреваемыми стали водитель автобуса, а также индивидуальный предприниматель, который владел транспортным средством, их уже допросили следователи. СК ходатайствует об их аресте.

В субботу в Краснодарском крае объявлен траур.

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