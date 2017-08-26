Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар на подстанции ТЭЦ-2 в Новосибирске полностью ликвидирован

Происшествия
26 августа, 19:18 UTC+3

На месте происшествия ведутся работы по разбору завалов, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Пожар, произошедший вечером в субботу на подстанции ТЭЦ-2 в Ленинском районе Новосибирска, полностью ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"Пожар полностью ликвидирован. Идет разбор завалов", - сказал собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
С балкона жилого дома в Новой Москве выпали две девушки
2
В Новосибирске на подстанции ТЭЦ-2 произошел крупный пожар
3
МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы
4
Российский боец ММА Нурмагомедов отказался от боя с бразильцем Барбозой
5
Лондонская полиция планирует отдавать приоритет вызовам от незащищенных категорий граждан
6
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до "Caa2"
7
Минсельхоз прогнозирует существенное снижение цен на овощи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама