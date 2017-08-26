Пожар на подстанции ТЭЦ-2 в Новосибирске полностью ликвидирован

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Пожар, произошедший вечером в субботу на подстанции ТЭЦ-2 в Ленинском районе Новосибирска, полностью ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"Пожар полностью ликвидирован. Идет разбор завалов", - сказал собеседник агентства.