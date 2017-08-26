Очевидцы нападения на человека в Парке Горького не сообщили охране о ЧП

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более десятка свидетелей конфликта в Парке Горького в ночь на 13 августа, повлекшего смерть мужчины, не сообщили охране о случившемся. Инцидент зафиксирован только камерами видеонаблюдения, заявили в субботу в пресс-службе парка. Ранее в СМИ и соцсетях была распространена информация о смерти посетителя парка Станислава Думкина в результате конфликта с другими посетителями из-за шляпы и очков.

"Хотя конфликт происходил на глазах полутора десятков посетителей парка, никто не сообщил охране о причинах госпитализации. Лишь по камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать конфликт. Соответствующие данные переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что конфликт между Думкиным и нападавшими длился 11 секунд.

"В ночь на 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной Парка Горького произошел конфликт, в результате которого 25-летний Думкин получил тяжелую травму головы. Инцидент длился 11 секунд. В 01:03 бригада скорой помощи прибыла на место происшествия", - говорится в сообщении.

"Скорая помощь" госпитализировала пострадавшего в присутствии охраны парка, прибывшей от Большого массового поля, где оказывала содействие другой бригаде скорой помощи в госпитализации посетителя, повредившего ногу, подчеркивается в нем.

В пресс-службе заявили, что "вся команда парка соболезнует родственникам и близким погибшего".