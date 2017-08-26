CNN: ураган "Харви" привел к гибели одного человека

Мамиашвили: отсутствие золота у борцов на ЧМ - серьезный звонок за три года до ОИСпорт 26 августа, 23:53
"Интер" обыграл "Рому" в матче чемпионата ИталииСпорт 26 августа, 23:45
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"Общество 26 августа, 23:28
Алексей Миранчук: "Локомотив" не должен думать о чемпионствеСпорт 26 августа, 23:19
Сборная России завоевала бронзу в командном турнире на чемпионате мира по пятиборьюСпорт 26 августа, 23:05
CNN: ураган "Харви" привел к гибели одного человекаПроисшествия 26 августа, 23:04
Сборная России впервые осталась без золотых медалей на чемпионатах мира по борьбеСпорт 26 августа, 22:59
Семин: футболисты "Локомотива" отправятся в сборную России с хорошим настроениемСпорт 26 августа, 22:38
Семин: "Локомотиву" нужен еще один хороший нападающийСпорт 26 августа, 22:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. По меньшей мере один человек стал жертвой урагана "Харви": погиб житель американского города Рокпорт (штат Техас). Об этом в субботу сообщила телекомпания CNN со ссылкой на судью округа Аранзас Берта Миллса.
"Мы узнали об этом только сейчас", - заявил он. В настоящий момент власти пытаются найти близких погибшего, чтобы известить их о трагедии. По словам судьи, в результате удара стихии ранения получили более 10 человек.
Согласно поступившим сообщениям, мужчина погиб минувшей ночью в своем доме во время пожара. Пожарные, выехавшие на место, не смогли оперативно вытащить человека из охваченного огнем здания.
Еще до 14 человек пострадали в различных районах Рокпорта. Этот город с населением около 10 тысяч человек оказался на пути "Харви" минувшей ночью и пострадал больше, чем остальные населенные пункты.
Мэр Рокпорта Чарльз Вакс сообщил телекомпании CNN, что множество частных предприятий и жилых домов практически уничтожены, существенный ущерб причинен школе. "Мы уже пережили мощный удар стихии, но ожидаем второго удара, когда уровень воды немного спадет", - отметил градоначальник. Он прогнозировал увеличение числа жертв.
"Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет. В 2005 году ураган максимальной (пятой) категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан. В субботу Национальный центр наблюдения за ураганами США сообщил, что "Харви" ослаб до тропического шторма.