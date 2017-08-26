CNN: ураган "Харви" привел к гибели одного человека

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. По меньшей мере один человек стал жертвой урагана "Харви": погиб житель американского города Рокпорт (штат Техас). Об этом в субботу сообщила телекомпания CNN со ссылкой на судью округа Аранзас Берта Миллса.

"Мы узнали об этом только сейчас", - заявил он. В настоящий момент власти пытаются найти близких погибшего, чтобы известить их о трагедии. По словам судьи, в результате удара стихии ранения получили более 10 человек.

Согласно поступившим сообщениям, мужчина погиб минувшей ночью в своем доме во время пожара. Пожарные, выехавшие на место, не смогли оперативно вытащить человека из охваченного огнем здания.

Еще до 14 человек пострадали в различных районах Рокпорта. Этот город с населением около 10 тысяч человек оказался на пути "Харви" минувшей ночью и пострадал больше, чем остальные населенные пункты.

Мэр Рокпорта Чарльз Вакс сообщил телекомпании CNN, что множество частных предприятий и жилых домов практически уничтожены, существенный ущерб причинен школе. "Мы уже пережили мощный удар стихии, но ожидаем второго удара, когда уровень воды немного спадет", - отметил градоначальник. Он прогнозировал увеличение числа жертв.

"Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет. В 2005 году ураган максимальной (пятой) категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан. В субботу Национальный центр наблюдения за ураганами США сообщил, что "Харви" ослаб до тропического шторма.