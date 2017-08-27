В Азербайджане возбудили уголовное дело в связи с пожаром на оружейном складе

Мэй не намерена подавать в отставку в 2019 годуМеждународная панорама 27 августа, 14:58
Кириленко: РФБ с надеждой, но не без опасений ждет выступления сборной на ЧЕСпорт 27 августа, 14:56
Генсек Федерации бокса России назвал "цирком" бой между Мэйуэзером и МакгрегоромСпорт 27 августа, 14:48
Ещенко: пауза в чемпионате пойдет на пользу футболистам "Спартака"Спорт 27 августа, 14:30
Чахкиев: Мэйуэзеру надо провести матч-реванш с Макгрегором по правилам MMAСпорт 27 августа, 14:16
Си Цзиньпин: Китай проведет великолепные Олимпийские игры в 2022 годуСпорт 27 августа, 13:57
Гаджиев: Макгрегор как боксер-новичок показал больше, чем многие соперники МэйуэзераСпорт 27 августа, 13:46
Слепцова заявила, что завершает карьеру из-за беременностиСпорт 27 августа, 13:43
Футболист Эдер приедет в расположение "Локомотива" 30 августа на сбор в АвстриюСпорт 27 августа, 13:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАКУ, 27 августа. /ТАСС/. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с пожаром и взрывом на оружейном складе в одной из воинских частей министерства обороны. Об этом говорится в распространенном в воскресенье совместном заявлении военного ведомства, МЧС и Генпрокуратуры республики.
Отмечается, что следователи рассматривают версию о нарушении правил безопасности и халатном отношении к службе, повлекшем тяжелые последствия. Для установления причин инцидента по поручению президента страны создана специальная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, МВД, Минздрава, МЧС, Госпогранслужбы, Генпрокуратуры и местных исполнительных органов.
"По данным на 13:00 по местному времени [12:00 мск], легкие телесные повреждения получили шесть человек, работавших на месте происшествия, о тяжелораненых и погибших информации не поступало", - говорится в заявлении. Кроме того, в безопасное место были эвакуированы жители сел Ситалчай, Гилязи, Мамедгасан и Шюрабад, расположенных вблизи воинской части.
Причины случившегося уточняются.