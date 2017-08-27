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В Азербайджане возбудили уголовное дело в связи с пожаром на оружейном складе

Происшествия
27 августа, 14:16 UTC+3 БАКУ БАКУ 27, августа. /ТАСС

По предварительным данным, рассматривается версия о нарушении правил безопасности и халатном отношении к службе

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БАКУ, 27 августа. /ТАСС/. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с пожаром и взрывом на оружейном складе в одной из воинских частей министерства обороны. Об этом говорится в распространенном в воскресенье совместном заявлении военного ведомства, МЧС и Генпрокуратуры республики.

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Отмечается, что следователи рассматривают версию о нарушении правил безопасности и халатном отношении к службе, повлекшем тяжелые последствия. Для установления причин инцидента по поручению президента страны создана специальная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, МВД, Минздрава, МЧС, Госпогранслужбы, Генпрокуратуры и местных исполнительных органов.

"По данным на 13:00 по местному времени [12:00 мск], легкие телесные повреждения получили шесть человек, работавших на месте происшествия, о тяжелораненых и погибших информации не поступало", - говорится в заявлении. Кроме того, в безопасное место были эвакуированы жители сел Ситалчай, Гилязи, Мамедгасан и Шюрабад, расположенных вблизи воинской части.

Причины случившегося уточняются.

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