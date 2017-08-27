Теплоход, севший на мель в Ярославской области, тронулся с места

ТАСС, 27 августа. Теплоход "Илья Муромец", севший на мель в Ярославской области, сдвинулся с места при помощи буксира. В настоящее время судно самостоятельно движется по намеченному ранее маршруту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области

"Около 15:15 мск теплоход был снят с мели", - отметили в пресс-службе. Уточняется, что буксир прибыл к месту швартовки теплохода около 14:20 мск.

"Сейчас капитан самостоятельно ориентируется, судно дальше пойдет по своему маршруту. Буксир снят", - уточнил главный инженер Рыбинского района гидросоружений (РГС) "Канала имени Москвы" Денис Матюшенко.

Трехпалубный теплоход "Илья Муромец", следовавший по маршруту "Москва - Казань", по техническим причинам сел на мель поздно вечером в субботу в районе города Мышкин из-за попадания воды в топливо. По данным МЧС, на борту теплохода находятся 130 пассажиров, в том числе восемь детей и 50 членов команды.