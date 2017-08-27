На Волге пассажирский теплоход сел на мель в районе Мышкина

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. В Ярославской области в районе города Мышкин сел на мель пассажирский теплоход. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС по Ярославской области, на борту находятся 130 пассажиров, в том числе восемь детей и 50 членов команды.
"В районе Мышкина теплоход сел на мель. Он сделал это специально, так как возникли технические проблемы", - сообщил собеседник агентства.
Он также добавил, что "это была техническая остановка, никто не эвакуирован и никто не пострадал".
"Ситуация на контроле в МЧС, нет угрозы для граждан", - сказал собеседник.
По информации представителя МЧС, к теплоходу уже выдвинулось другое судно для оказания помощи.