ФСБ пресекла деятельность международной группировки по производству наркотиков

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. ФСБ России совместно с белорусскими коллегами пресекла деятельность международной группировки, занимавшейся производством наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"В результате скоординированных действий Федеральной службы безопасности и правоохранительных органов Республики Беларусь пресечена противоправная деятельность международной наркогруппировки, длительное время специализировавшейся на производстве и распространении метадона в особо крупном размере", - говорится в сообщении ФСБ.
Организатором группировки являлся наркоторговец, известный под кличкой Саша Могилевский, который в Подмосковье арендовал частный дом и оборудовал его под лабораторию по изготовлению наркотика, предназначенного для распространения на черном рынке. Задержан он и два его подельника. Изъято более 27 кг наркотического вещества и свыше 200 кг прекурсоров.
"В результате заключительного этапа международной спецоперации в Московской области с поличным задержаны "Саша могилевский" и два его подельника. Из незаконного оборота изъято более 27 килограммов кристаллического вещества с жидкостью, имеющей высокую концентрацию наркотического средства метадон, свыше 200 килограммов прекурсоров, запрещенных к свободному обороту, а также лабораторное оборудование. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет около 80 млн рублей", - сообщили в ФСБ.
Под данному факту Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело, задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.