СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Следственные органы Следственного комитета России по Дагестану возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских в Каспийске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Следствием установлено, что 28 августа 2017 года примерно в 9 часов [утра] на территории автозаправочной станции на улице Махачкалинской города Каспийска двое неустановленных мужчин нанесли ножевые ранения двум сотрудникам местного отдела полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что от полученных ран один полицейский скончался на месте, второй был доставлен в больницу. Нападавшие были нейтрализованы.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются личности нападавших, - добавили в СК.