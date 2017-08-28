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Суд разрешил прогулки обвиняемым во взятках топ-менеджерам "Реновы" Ольховику и Вайнзихеру

Происшествия
28 августа, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Они обвиняются в передаче взяток на сумму около 1 млрд рублей руководству Республики Коми

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд, в понедельник продливший на три месяца сроки домашнего ареста топ-менеджерам "Реновы" Борису Вайнзихеру и Евгению Ольховику, разрешил им часовые прогулки и звонки адвокатам. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Ольховик и Вайнзихер обвиняются в передаче взяток на сумму около 1 млрд рублей руководству Республики Коми.

"Удовлетворить частично ходатайство защиты и разрешить ежедневные часовые прогулки с 11:00 мск до 12:00 мск Вайзинхеру и Ольховику, а также разрешить звонки на один абонентский номер стороне защиты", - огласил решение судья.

Изначально обвиняемые были заключены под стражу, однако в июле переведены под домашний арест.

Бывшие и нынешние руководители энергохолдинга ЗАО "Комплексные энергетические системы" (реорганизовано в ЗАО "Т Плюс" - прим. ТАСС) Михаил Слободин, Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик обвиняются в даче взяток бывшему руководству Коми за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и энергоснабжение и создание комфортных условий работы. Фигуранты дела вину не признают.

Слободин объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по статье "Дача взятки в особо крупном размере" УК РФ, он арестован заочно.

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Темы
Дело "Реновы" Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Персоны
Вайнзихер, Борис Феликсович Ольховик, Евгений Николаевич
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