Депутат просит ГП и СК ускорить расследование убийства в парке Горького в Москве

Нерадужные перспективы: почему Трамп запретил трансгендерам служить в армииМеждународная панорама 28 августа, 16:50
Наблюдательный совет РУСАДА определился с кандидатурой генерального директора организацииСпорт 28 августа, 16:40
Антирекорд Макрона: рейтинг президента за три месяца упал на 24 процентных пунктаМеждународная панорама 28 августа, 16:34
Переход на электромобили не гарантирует чистоты воздухаСоциальная ответственность 28 августа, 16:25
Аль Бано исполнил гимн Международной федерации дзюдо на церемонии открытия ЧМ в БудапештеСпорт 28 августа, 16:24
Индекс SCFI на ключевых направлениях перевозок снизилсяТранспорт 28 августа, 16:23
Тарасова: фигуристка Липницкая была звездой, а звездам свойственно быстро гаснутьСпорт 28 августа, 16:17
Электростимуляция мозга может помочь в лечении нарушений памятиСоциальная ответственность 28 августа, 16:16
Авербух: последние результаты повлияли на решение фигуристки Липницкой завершить карьеруСпорт 28 августа, 16:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 28 августа. Депутат Госдумы Михаил Романов ("Единая Россия") обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину с требованием ускорить расследование убийства петербургского блогера Станислава Думкина, погибшего в результате избиения в московском парке Горького. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе думской фракции единороссов.
"В своем обращении к Юрию Чайке и Александру Бастрыкину Михаил Романов подчеркивает, что у данного преступления могут быть выявлены отягчающие обстоятельства, если обнаружится, что злодеяние было совершено по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо по мотивам вражды в отношении какой-либо социальной группы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, депутат призывает органы следствия провести тщательную проверку хода оказания молодому человеку медицинской помощи, качество которой, по его мнению, "могло оказаться одной из причин летального исхода".
Одновременно с этим парламентарий заверил, что он "намерен держать это дело на контроле". "На мой взгляд, очень странно, что при наличии записей камер видеонаблюдения, установленных в парке, и свидетельств сопровождавших Станислава лиц, полиция по горячим следам не задержала нетрезвых посетителей парка, "по неосторожности" убивших человека", - считает Романов.
13 августа 29-летний блогер Стас Думкин гулял в парке Горького в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и стали пытаться отобрать шляпу, чтобы спровоцировать конфликт. После чего они стали избивать молодого человека. Потерпевший был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.
По данному факту следственные органы Главного следственного управления СК по Москве приняли от полиции уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть").
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в убийстве Думкина следователи подозревают 23-летнего Корнея Макарова, сына актера телесериала "Интерны" Сергея Макарова. По некоторым данным, сам Корней Макаров тоже актер, снялся в нескольких сериалах.
В свою очередь, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что установлен и опознан подозреваемый в преступлении. По ее данным, это "житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия". По уголовному делу уже допрошены участники и очевидцы преступления.