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Депутат просит ГП и СК ускорить расследование убийства в парке Горького в Москве

Происшествия
28 августа, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Кроме того, Михаил Романов призывает органы следствия провести тщательную проверку хода оказания молодому человеку медицинской помощи

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ТАСС, 28 августа. Депутат Госдумы Михаил Романов ("Единая Россия") обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину с требованием ускорить расследование убийства петербургского блогера Станислава Думкина, погибшего в результате избиения в московском парке Горького. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе думской фракции единороссов.

"В своем обращении к Юрию Чайке и Александру Бастрыкину Михаил Романов подчеркивает, что у данного преступления могут быть выявлены отягчающие обстоятельства, если обнаружится, что злодеяние было совершено по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо по мотивам вражды в отношении какой-либо социальной группы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, депутат призывает органы следствия провести тщательную проверку хода оказания молодому человеку медицинской помощи, качество которой, по его мнению, "могло оказаться одной из причин летального исхода".

Одновременно с этим парламентарий заверил, что он "намерен держать это дело на контроле". "На мой взгляд, очень странно, что при наличии записей камер видеонаблюдения, установленных в парке, и свидетельств сопровождавших Станислава лиц, полиция по горячим следам не задержала нетрезвых посетителей парка, "по неосторожности" убивших человека", - считает Романов.

Расследование убийства

13 августа 29-летний блогер Стас Думкин гулял в парке Горького в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и стали пытаться отобрать шляпу, чтобы спровоцировать конфликт. После чего они стали избивать молодого человека. Потерпевший был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

По данному факту следственные органы Главного следственного управления СК по Москве приняли от полиции уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть").

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в убийстве Думкина следователи подозревают 23-летнего Корнея Макарова, сына актера телесериала "Интерны" Сергея Макарова. По некоторым данным, сам Корней Макаров тоже актер, снялся в нескольких сериалах.

В свою очередь, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что установлен и опознан подозреваемый в преступлении. По ее данным, это "житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия". По уголовному делу уже допрошены участники и очевидцы преступления.

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Персоны
Чайка, Юрий Яковлевич Романов, Михаил Валентинович Бастрыкин, Александр Иванович
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