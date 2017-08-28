Суд оставил отца обвиняемого в растрате полковника Захарченко в СИЗО до 30 ноября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник продлил до 30 ноября срок ареста отцу бывшего начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко Виктору Захарченко, обвиняемому в растрате 4 млн рублей из средств банка "Московское ипотечное агентство", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей в отношении Захарченко Виктора до 30 ноября", - огласила решение судья.

Также суд продлил срок ареста еще одного фигуранта данного дела - советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина.

Позиции сторон

По словам следователя, до сих пор не удалось допросит жену Корьевкина - Юлию Маркус - заместителя генерального директора банка МИА. На что адвокат Корьевкина возразил, что жена находится с ребенком на отдыхе, и следствию об этом известно. "Также она имеет право не давать показания против своих близких", - сказал адвокат Вячеслав Леонтьев.

В свою очередь следствие указывает, что Виктор Захарченко пытался переоформить имеющееся у него имущество на других лиц. Следователь пояснил, что у Виктора Захарченко не было даже рабочего кабинета в офисе банка, устроен он был по протекции и должностные обязанности не выполнял. "Это подтверждается показаниями свидетелей - других сотрудников банка, а также службой безопасности", - сказал следователь.

По словам адвоката Виктора Захарченко, на депозит внесена общая сумма вменяемого ему следствием ущерба - 4 млн рублей. "Домашний арест сможет обеспечить все необходимые ограничения, также у него изъят загранпаспорт, что не позволит ему скрыться заграницей", - сказал защитник Денис Калинин.

В свою очередь адвокат Корьевкина Вячеслав Леонтьев рассказал, что его подзащитный впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется как по настоящему месту работы, так и предыдущие работодатели положительно отзываются о нем. "Корьевкин постоянно проживает в Москве, имеет малолетнего ребенка на иждивении, который нуждается в ежедневной заботе отца. Он добровольно являлся по первому вызову следствия как в качестве свидетеля, так и при вызове в день задержания, дал развернутые и правдивые показания при первом допросе еще в качестве свидетеля", - сказал адвокат, отметив, что указанные данные о личности и фактические обстоятельства дела дают все основания говорить о том, что целям уголовного производства вполне может соответствовать мера пресечения в виде домашнего ареста.

Представитель прокуратуры в суде указал, что считает возможным изменить меру пресечения Корьевкину на домашний арест.

Срок предварительного следствия продлен до 30 ноября.

Захарченко и Корьевкину предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере"), а также ч. 5 ст. 33 и ст. 160 ("Пособничество в растрате") УК РФ.

Как считает следствие, Корьевкин, являясь председателем правления коммерческого банка "Московское ипотечное агентство", взял на должность своего советника Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего для этого образования и опыта. В период с июля 2014 года по апрель 2015 года Корьевкин незаконно выплачивал ему ежемесячную зарплату в размере примерно 150 тыс. рублей, чем причинил банку ущерб в размере 1,5 млн рублей.