Суд оставил под арестом $16 млн полковника МВД Захарченко

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под арестом до 8 сентября $16 млн, которые, по мнению следствия, были получены преступным путем бывшим заместителем начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковником Дмитрием Захарченко. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Жалоба защиты на постановление Басманного суда Москвы оставлена без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Как полагает следствие, часть денежных средств Захарченко передавал близким людям. Следствие считает, что $16 млн на счете в банке ВТБ 24 были получены в результате его преступных действий.

Согласно материалам дела, следствием арестованы счета третьих лиц, а именно Лидии Горшковой. Но по заявлению матери полуторагодовалого сына Захарченко Анастасии Пестриковой, деньги принадлежат ее семье, а Горшкова ее близкая родственница.

Между тем следствие считает, что арестованную сумму Захарченко получил в результате коррупционной деятельности и передал Пестриковой на хранение, которая в свою очередь разместила их на счете Горшковой.

Срок предварительного расследования по делу продлен 8 сентября.

Дело Захарченко

Бывший высокопоставленный сотрудник МВД обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также получении взяток.

Следствие полагает, что Захарченко получил $800 тысяч от Меди Дусса - владельца ресторана "Ла Маре". Как выяснилось в суде, посредниками во взяточничестве выступили не менее высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов: генерал-майор полиции Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин, родственник Захарченко.

Кроме того, бывшему сотруднику ГУЭБиПК вменяется получение взятки в размере 3,5 млн рублей также от ресторатора Дусса, который предоставил дисконт на указанную сумму. По словам адвоката Захарченко Александра Горбатенко, сама дисконтная карта была оформлена на Лаушкина. Захарченко также обвиняется в получении взятки в 7 млн рублей "за общее покровительство" от Анатолия Пшегорницкого - бывшего председателя совета директоров компании "Русинжиниринг".

По данным осведомленного источника, бывший начальник управления Росгвардии по Московской области Алексей Лаушкин, который до этого занимал должность первого замруководителя Главного управления вневедомственной охраны МВД России, объявлен в оперативный розыск и находится на территории Грузии. Сотрудник ФСБ Сенин, по данным следствия, также скрылся и объявлен в розыск.

Захарченко "прославился" не своим задержанием, а обнаруженной у него в квартире на Ломоносовском проспекте в Москве суммой денег, поразившей сначала следователей, а потом и общественность. По данным СК, во время обыска у Захарченко были изъяты деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. Сам полковник полиции утверждает, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.

Следствие еще устанавливает происхождение этих денег. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота- банке о предстоящих в этой кредитной организации обысках. Источник предположил, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а часть этих денег была обнаружена при обыске.