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Суд оставил под арестом $16 млн полковника МВД Захарченко

Происшествия
24 июля, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Жалоба защиты на постановление Басманного суда Москвы оставлена без удовлетворения

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Дмитрий Захарченко

Дмитрий Захарченко

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под арестом до 8 сентября $16 млн, которые, по мнению следствия, были получены преступным путем бывшим заместителем начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковником Дмитрием Захарченко. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Жалоба защиты на постановление Басманного суда Москвы оставлена без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

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Как полагает следствие, часть денежных средств Захарченко передавал близким людям. Следствие считает, что $16 млн на счете в банке ВТБ 24 были получены в результате его преступных действий.

Согласно материалам дела, следствием арестованы счета третьих лиц, а именно Лидии Горшковой. Но по заявлению матери полуторагодовалого сына Захарченко Анастасии Пестриковой, деньги принадлежат ее семье, а Горшкова ее близкая родственница.

Между тем следствие считает, что арестованную сумму Захарченко получил в результате коррупционной деятельности и передал Пестриковой на хранение, которая в свою очередь разместила их на счете Горшковой.

Срок предварительного расследования по делу продлен 8 сентября.

Дело Захарченко

Бывший высокопоставленный сотрудник МВД обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также получении взяток.

Следствие полагает, что Захарченко получил $800 тысяч от Меди Дусса - владельца ресторана "Ла Маре". Как выяснилось в суде, посредниками во взяточничестве выступили не менее высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов: генерал-майор полиции Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин, родственник Захарченко.

Кроме того, бывшему сотруднику ГУЭБиПК вменяется получение взятки в размере 3,5 млн рублей также от ресторатора Дусса, который предоставил дисконт на указанную сумму. По словам адвоката Захарченко Александра Горбатенко, сама дисконтная карта была оформлена на Лаушкина. Захарченко также обвиняется в получении взятки в 7 млн рублей "за общее покровительство" от Анатолия Пшегорницкого - бывшего председателя совета директоров компании "Русинжиниринг".

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По данным осведомленного источника, бывший начальник управления Росгвардии по Московской области Алексей Лаушкин, который до этого занимал должность первого замруководителя Главного управления вневедомственной охраны МВД России, объявлен в оперативный розыск и находится на территории Грузии. Сотрудник ФСБ Сенин, по данным следствия, также скрылся и объявлен в розыск.

Захарченко "прославился" не своим задержанием, а обнаруженной у него в квартире на Ломоносовском проспекте в Москве суммой денег, поразившей сначала следователей, а потом и общественность. По данным СК, во время обыска у Захарченко были изъяты деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. Сам полковник полиции утверждает, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.

Следствие еще устанавливает происхождение этих денег. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота- банке о предстоящих в этой кредитной организации обысках. Источник предположил, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а часть этих денег была обнаружена при обыске.

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