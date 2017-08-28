Главу компании "Балтстрой" задержали в суде в Петербурге после условного приговора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Директора компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, которого в понедельник приговорили к 4,5 года лишения свободы условно по делу о хищении бюджетных средств на реставрацию объектов культурного наследия, задержали в здании Куйбышевского районного суда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе судебной системы Петербурга.

"Дмитрий Сергеев задержан в здании суда, другой информации пока нет", - сказала представитель пресс-службы Анна Волкова.

Сергеева из здания суда пока не выводили, передает корреспондент ТАСС с места событий. Его адвокат Елена Васильева от комментариев решения суда отказалась.

Против главы "Балтстроя" по делу о хищениях были выдвинуты обвинения по трем эпизодам мошенничества. В ходе следствия он погасил ущерб Минкультуры в размере 13 млн рублей. Уголовное дело в отношении Сергеева было выделено в отдельное производство после заключения сделки со следствием и рассматривалось в Петербурге, по месту регистрации компании. Под арестом он находился 1,5 года с момента задержания.