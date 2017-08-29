Тропический шторм "Харви" достигнет Канады в среду

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ОТТАВА, 29 августа. /ТАСС/. Тропический шторм, до которого ослаб ураган "Харви", достигнет атлантического побережья Канады в среду или в начале четверга. Об этом в понедельник сообщили в Канадском центре по наблюдению за ураганами.
Основной удар стихии примут на себя провинции Новая Шотландия, Ньюфаундленд и Лабрадор . "Шторм принесет с собой сильные дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром", - предупредили метеорологи.
Ураган "Харви", обрушившийся на штат Техас в ночь на субботу, стал самым мощным в США за последние 12 лет. По последним данным, жертвами стихии стали не менее 10 человек. Впоследствии он ослаб до категории тропического шторма.