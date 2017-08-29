Пенс: около 500 тыс. жителей Техаса могут обратиться за помощью после урагана "Харви"

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Число жителей Техаса, которым потребуется помощь в ликвидации последствий урагана "Харви", может достигнуть полумиллиона. Такое мнение высказал в понедельник в интервью радиопрограмме The Rush Limbaugh Show вице-президент США Майкл Пенс.

"Около 22 тыс. человек, пострадавших от урагана "Харви", уже обратились с просьбой о предоставлении помощи, а общее число людей, которым потребуется помощь, возможно, достигнет полумиллиона, учитывая масштабы стихийного бедствия", - отметил он.

По словам вице-президента, сейчас около 8,5 тыс. федеральных служащих оказывают помощь населению Техаса. "Мы занимаемся транспортировкой буквально миллиона пайков, более миллиона литров питьевой воды, - пояснил он. - Мы используем возможности Береговой охраны США, а также ВМС США".

Ликвидация последствий урагана потребует длительных усилий, предупредил он. "Ситуация может еще ухудшиться, - заявил Майкл Пенс. - Там [в Техасе] все еще идут сильные дожди".

По оценкам метеорологов, сообщила телекомпания CNN, на протяжении 24 часов в районе Хьюстона выпало 600 мм осадков и примерно такое же количество осадков ожидается в ближайшие четыре - пять дней, пока "Харви", ослабевший до тропического шторма, будет влиять на погоду в восточной части Техаса.