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Пенс: около 500 тыс. жителей Техаса могут обратиться за помощью после урагана "Харви"

Происшествия
29 августа, 0:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, августа. /ТАСС

Вице-президент США также отметил, что с просьбой о предоставлении помощи уже обратились около 22 тыс. человек

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Вице-президент США Майкл Пенс

Вице-президент США Майкл Пенс

© EPA/RICARDO MALDONADO ROZO

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Число жителей Техаса, которым потребуется помощь в ликвидации последствий урагана "Харви", может достигнуть полумиллиона. Такое мнение высказал в понедельник в интервью радиопрограмме The Rush Limbaugh Show вице-президент США Майкл Пенс.

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"Около 22 тыс. человек, пострадавших от урагана "Харви", уже обратились с просьбой о предоставлении помощи, а общее число людей, которым потребуется помощь, возможно, достигнет полумиллиона, учитывая масштабы стихийного бедствия", - отметил он.

По словам вице-президента, сейчас около 8,5 тыс. федеральных служащих оказывают помощь населению Техаса. "Мы занимаемся транспортировкой буквально миллиона пайков, более миллиона литров питьевой воды, - пояснил он. - Мы используем возможности Береговой охраны США, а также ВМС США".

Ликвидация последствий урагана потребует длительных усилий, предупредил он. "Ситуация может еще ухудшиться, - заявил Майкл Пенс. - Там [в Техасе] все еще идут сильные дожди".

По оценкам метеорологов, сообщила телекомпания CNN, на протяжении 24 часов в районе Хьюстона выпало 600 мм осадков и примерно такое же количество осадков ожидается в ближайшие четыре - пять дней, пока "Харви", ослабевший до тропического шторма, будет влиять на погоду в восточной части Техаса.

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