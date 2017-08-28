Bloomberg: ущерб от шторма "Харви" может достичь $30 млрд

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ТАСС, 28 августа. Окончательная сумма ущерба от шторма "Харви", обрушившегося на штат Техас, может достичь $30 млрд. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на предварительную оценку аналитической компании Enki Research.
Специалист Enki Research по моделированию последствий стихийных бедствий Чак Уотсон заявил, что сумма возможных потерь в $30 млрд включает в себя ущерб, который вызванные штормом наводнения могут нанести нефтяному сектору штата Техас, включая простой рабочей силы, разрушение энергетической и транспортной инфраструктуры.
В то же время Bloomberg приводит оценку аналитика по страховому сектору инвестиционной компании Imperial Capital Дэвида Хейвенса, который считает, что сумма ущерба от "Харви" может в конечном итоге достичь $100 млрд.