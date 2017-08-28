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Трамп объявил режим ЧС в штате Луизиана в связи со штормом "Харви"

Происшествия
28 августа, 16:23 UTC+3 ТАСС

Президент США также распорядился оказать федеральную помощь властям штата в борьбе с последствиями стихийного бедствия

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ТАСС, 28 августа. Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи со штормом "Харви", надвигающимся со стороны соседнего штата Техас. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

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"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что в штате Луизиана создалась чрезвычайная ситуация, отдал распоряжение об оказании федеральной помощи властям штата, самоуправлению индейских племен и местным органам власти в борьбе с последствиями бедствия, вызванного тропическим штормом "Харви", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, текст которого опубликовала ABC.

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