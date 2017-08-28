Трамп объявил режим ЧС в штате Луизиана в связи со штормом "Харви"

ТАСС, 28 августа. Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи со штормом "Харви", надвигающимся со стороны соседнего штата Техас. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что в штате Луизиана создалась чрезвычайная ситуация, отдал распоряжение об оказании федеральной помощи властям штата, самоуправлению индейских племен и местным органам власти в борьбе с последствиями бедствия, вызванного тропическим штормом "Харви", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, текст которого опубликовала ABC.