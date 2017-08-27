Трамп посетит пострадавший от урагана "Харви" Техас

ЦСКА в овертайме победил минское "Динамо" в матче чемпионата КХЛСпорт 27 августа, 19:38
Тренер: легкоатлет Лысенко уже способен брать высоту 2,40 метраСпорт 27 августа, 19:31
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛСпорт 27 августа, 19:27
Бутенко: ошибку судей в матче ЦСКА - "Ахмат" можно списать на человеческий факторСпорт 27 августа, 19:22
Трутнев: власти поддержат развитие портового хозяйства в ДФО для туристовЭкономика и бизнес 27 августа, 19:21
Тарпищев: победа Шараповой на US Open маловероятна, но она способна пройти далекоСпорт 27 августа, 19:14
Лидер генеральной классификации "Вуэльты" Фрум выиграл девятый этап веломногодневкиСпорт 27 августа, 19:05
Агент: прыгун в высоту Лысенко завершил сезон после выступления на турнире в ГерманииСпорт 27 августа, 18:41
Американцы Дальхауссер и Лусена выиграли финал Мирового тура по пляжному волейболуСпорт 27 августа, 18:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отправится в штат Техас, пострадавший от урагана "Харви". Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Twitter.
"Я отправлюсь в Техас сразу же, как только эту поездку можно будет совершить, не создавая помех. В центре внимания должны быть жизни и безопасность", - проинформировал глава государства, высоко оценив действия спасателей и экстренных служб.
Он также сообщил, что в скором времени посетит штат Миссури, где одержал победу на президентских выборах 2016 года.
Как отмечает Национальный центр наблюдения за ураганами США, ураган четвертой категории "Харви" в субботу ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась за минувшую ночь с 29 до 20,1 метра в секунду.